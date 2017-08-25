Маротта: переход Хёведеса в «Ювентус» — немного больше чем предположение прессы

Генеральный менеджер «Ювентуса» Джузеппе Маротта отметил, что переговоры по трансферу футболиста «Шальке-04» Бенедикта Хёведеса продвигаются достаточно хорошо, а также сообщил, что туринский клуб будет искать в команду универсального защитника.
«У нас был контакт с «Шальке-04», Хёведес очень нам интересен. Нам всё ещё нужно обсудить детали контракта с самим игроком, да и договориться с самим «Шальке-04», но, возможно, переход Хёведеса – это немного больше чем предположение прессы.
Маркизио? Я никогда не боялся его ухода, потому что знаю его. Андре Гомеш? Это не наша цель.
В целом же у нас конкурентоспособная команда для наших целей, и мы не будем делать что-то ещё, потому что имеет смысл приобретать игроков, которые могут усилить «Ювентус». Так что мы определённо поищем варианты в линию обороны до конца трансферного окна. Если удастся найти футболиста, который может играть в защите и в центре, и на фланге, будет лучше всего», — приводит слова Маротты Sport Mediaset.