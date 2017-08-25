Киевское «Динамо» установило клубный рекорд по дальности выезда в еврокубках

По завершении пресс-конференции после матча «Динамо» (Киев) — «Маритиму» (3:1) эксперт национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин поздравил подопечных Александра Хацкевича с новым установленным рекордом.
Его суть состоит в том, что гостевой поединок с «Маритиму» на острове Мадейра оказался самым дальним выездным матчем киевского «Динамо» за всю историю игр под эгидой УЕФА с сентября в 1965 года, а также всех официальных матчей без учёта товарищеских за всю 90-летнюю историю клуба, сообщает пресс-служба «Динамо».
Отныне рекордное расстояние составляет 4321 километр.
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Фото: Официальный сайт «Динамо» (Киев)
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