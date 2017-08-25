Фурсенко: с таким составом «Зенит» просто обязан выходить из группы

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, по итогам которой сине-бело-голубые встретятся с испанским «Реалом Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром».
«Нам попалась очень хорошая, проходная группа по итогу жеребьёвки. „Реал Сосьедад“ будет посильнее остальных. Хотя с „Русенбургом“ мы играли в своё время, очень крепкие ребята. „Зениту“ будет сложно, но всё возможно. С таким составом мы просто обязаны выходить из группы», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Жеребьёвка Лиги Европы сезона-2017/18: «Зенит» попал в группу L