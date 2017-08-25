В. Баринов: интересно посмотреть на «Копенгаген», датчане преподносят сюрпризы

Российский актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы, в которой московской команде предстоит встретиться с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином».
«Группа неплохая, проходимая. Интересно, конечно же, когда выпадают соперники посильнее. Главное – выйти из группы, и там уже посмотрим. Если у нас ещё заиграет нападающий Эдер, которого мы взяли, будет ещё лучше. Он красивые голы забивал в Европе.
Интересно посмотреть на «Копенгаген». Датчане всегда преподносят сюрпризы. Вроде бы всегда незаметны, а потом раз – чемпионы Европы. Оп — и выскочили. Оказывается, они не просто датчане, а датчане! Любопытно будет посмотреть. Про «Злин» ничего не могу сказать. В целом уровень чешского футбола такой же, как и у нас, может, чуть пониже. Сборная у них неплохая.
Если будет время, обязательно съезжу поддержать команду. В любую страну интересно съездить, с удовольствием посетил бы Данию», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.