Моуринью: мои команды играли против ЦСКА и «Базеля» в ЛЧ, я знаю их стиль

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, на котором англичане сыграют с московским ЦСКА, «Базелем» и «Бенфикой».
«Думаю, у «Манчестер Юнайтед» опасная группа, если посмотреть на недавнее прошлое команды. Мы проиграли «Базелю», в двух матчах не смогли победить «Бенфику». Думаю, что с ЦСКА мы тоже в последний раз сыграли 0:0, 1:0 или что-то похожее. Я никогда не играл с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, но, конечно, я представляю качество их игры. Против ЦСКА мне приходилось играть пару раз, и я также играл с «Базелем». Я знаю их стадионы, атмосферу на них и их стиль игры», — приводит слова Моуринью Mirror.
Моуринью любит ЦСКА. Главное — о соперниках «армейцев» в ЛЧ
В отличие от прошлых сезонов, «армейцы» избежали очередной «группы смерти».