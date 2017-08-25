Сборная России проиграла команде Уругвая в четвертьфинале Универсиады

Мужская сборная России проиграла команде Уругвая в четвертьфинальном матче Универсиады, которая проходит в китайском Тайбэе.
Встреча, прошедшая сегодня, закончилась минимальной победой уругвайской сборной. На 76-й минуте мяч забил Ойенар Дупуй.
Российская команда теперь сыграет в плей-офф за 5-8-е место, соперником будет сборная Аргентины. Встреча состоится 27 августа.
В других четвертьфиналах футбольного турнира Универсиады Франция победила Аргентину (1:0), Япония — Италия (6:0), а Мексика — Украину (2:0).
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