Спортивный директор «Шальке-04»: Хёведес сказал, что хочет уйти в «Ювентус»

Спортивный директор «Шальке-04» Кристан Хайдель сообщил, что полузащитник Бенедикт Хёведес выразил намерение перейти в туринский «Ювентус».
«Хёведес сказал мне, что хотел бы перейти в «Ювентус». Теперь мы позаботимся об этом, и уверен, что быстро примем решение», — приводит слова Хайделя Football Italia.
По информации СМИ, Хёведес перейдёт в «Ювентус» на правах годичной аренды с правом выкупа за € 10 млн. Ранее в СМИ сообщили об интересе к Хёведесу со стороны московского «Спартака», который по слухам предлагал «Шальке-04» € 9 млн.
Маротта: переход Хёведеса в «Ювентус» — немного больше чем предположение прессы