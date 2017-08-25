Суд приговорил фаната ЦСКА, ударившего журналиста НТВ, к исправительным работам

Мировой судья судебного участка 396 района Якиманка Евгения Гуляева признала виновным и приговорила к шести месяцам исправительных работ 32-летнего фаната ЦСКА Александра Орлова, ударившего кулаком по лицу журналиста телеканала НТВ во время прямого включения, сообщает «Российская газета».
Ранее именно к такому наказанию приговорить Орлова попросил прокурор. Потерпевший Никита Развозжаев поддержал позицию обвинения. Сам Орлов и его защитник просили суд не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Дело о побоях, нанесённых журналисту программы «Чрезвычайное происшествие» телеканала НТВ, рассматривалось сегодня в особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Согласно обвинительному заключению, Орлов решил ударить корреспондента НТВ, не имея на то какого-либо значительного повода, из хулиганских побуждений. «2 августа гражданин Орлов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в Парке Горького, имея явное неуважение к обществу, выражаясь нецензурной бранью, нанёс журналисту НТВ побои», — сказала в суде гособвинитель.
Перед судебным заседанием подсудимый Орлов подошёл к потерпевшему журналисту и принёс тому свои извинения.
Видео инцидента можно посмотреть в YouTube.