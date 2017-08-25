Абденнур достиг соглашения с «Зенитом» по сроку аренды

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур близок к переходу в «Зенит», сообщает AS. Тунисец сегодня не тренировался с испанской командой и уже достиг соглашения с петербургским клубом по сроку аренды. Отмечается, что «Зенит» хотел подписать с Абденнуром контракт на два года, но сам игрок предпочёл однолетнее соглашение.
Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль сегодня сообщил, что об уходе 28-летнего Абденнура будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» летом 2015 года за € 22 млн. В составе «летучих мышей» он провёл 43 матча.
«Зенит» возьмёт у «Валенсии» Абденнура в аренду на два года с опцией выкупа