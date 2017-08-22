«Зенит» возьмёт у «Валенсии» Абденнура в аренду на два года с опцией выкупа

«Зенит» находится в шаге от завершения трансфера на правах аренды защитника «Валенсии» Аймена Абденнура, с которым подпишет двухлетний контракт с опцией выкупа, сообщает Fichajes.
По информации прессы, главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль не рассчитывает на Абденнура, и он в любом случае покинет команду. Также на него претендует немецкий «Вольфсбург». В минувшем сезоне чемпионата Испании тунисец провёл 13 матчей, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может обменять на Абденнура португальского защитника Нету.