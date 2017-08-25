«Гамбург» на выезде переиграл «Кёльн»

«Гамбург» одержал победу над «Кёльном» в матче второго тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 1:3.
На 28-й минуте счёт в матче открыл Андре Хан, а спустя шесть минут преимущество «Гамбурга» удвоил Бобби Вуд. На исходе часа игры гости остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Мергим Маврай. На 97-й минуте Фредерик Соренсен отыграл один мяч, но спустя три минуты Льюис Холтби забил третий гол «красноштанников» и обеспечил команде победу.
«Гамбург» набрал шесть очков, у «Кёльна» по итогам первых двух туров Бундеслиги ноль баллов.