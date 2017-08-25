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«Халл» разгромил «Болтон», одержав вторую победу в Чемпионшипе при Слуцком

25 августа 2017, пятница. 23:39 Футбол

«Халл Сити», руководимый российским специалистом Леонидом Слуцким, разгромил «Болтон Уондерерс» в матче пятого тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 4:0.

Главным творцом победы «тигров» стал полузащитник Камил Гросицки — в первом тайме поляк отдал голевые передачи Адаме Диоманде и Джарроду Боэну и забил сам с паса Себастьяна Ларссона. В концовке встречи Боуэн оформил дубль.

«Халл» одержал вторую победу в Чемпионшипе под руководством Слуцкого и с 7 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице. «Болтон» (2) идёт на предпоследней строчке.

Англия - Чемпионшип. 5-й тур
25 августа 2017, пятница. 21:45 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
4 : 0
Болтон Уондерерс
Болтон
1:0 – Диоманде – 13, 2:0 – Боуэн – 19, 3:0 – Гросицки – 29, 4:0 – Боуэн – 88
Слуцкий попросил болельщиков «Халл Сити» поддержать команду
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Болтон Уондерерс Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
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