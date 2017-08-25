«Халл» разгромил «Болтон», одержав вторую победу в Чемпионшипе при Слуцком

«Халл Сити», руководимый российским специалистом Леонидом Слуцким, разгромил «Болтон Уондерерс» в матче пятого тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 4:0.
Главным творцом победы «тигров» стал полузащитник Камил Гросицки — в первом тайме поляк отдал голевые передачи Адаме Диоманде и Джарроду Боэну и забил сам с паса Себастьяна Ларссона. В концовке встречи Боуэн оформил дубль.
«Халл» одержал вторую победу в Чемпионшипе под руководством Слуцкого и с 7 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице. «Болтон» (2) идёт на предпоследней строчке.
Слуцкий попросил болельщиков «Халл Сити» поддержать команду