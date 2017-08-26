Президент «Ниццы» счёл поведение руководства «Барселоны» некорректным

Руководители «Ниццы» и полузащитник команды Жан-Мишель Сери остались разочарованы срывом трансфера игрока в «Барселону» по инициативе сине-гранатовых, информирует RMC.
Французский клуб недавно получил от «Барселоны» официальное предложение по Сери (€ 25 млн), но ответил отказом, посчитав данную сумму недостаточной. Позже в неофициальной беседе каталонский клуб сообщил о готовности отдать за Жан-Мишеля € 40 млн с учётом бонусов. «Орлята» ожидали получить от сине-гранатовых данное предложение в официальном виде, но запрос так и не пришёл. В связи с этим президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер лично позвонил главе «Барсы» Хосепу Марии Бартомеу, объяснив ему, что считает подобное поведение некорректным.
Сери мечтал перейти в «Барселону» и сейчас сильно расстроен. Видя состояние полузащитника, тренерский штаб «Ниццы» не стал его вызывать на гостевой матч 4-го тура Лиги 1 с «Амьеном» (26 августа).