Слуцкий: это мой первый матч, в котором «Халл» не пропустил. Хорошая игра

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий остался доволен игрой подопечных в матче пятого тура Чемпионшипа. «Тигры» выиграли у «Болтона» со счётом 4:0, и эта встреча стала первой для российского специалиста в Англии, в которой его команда не пропустила.
«Это было очень хорошая игра. Мы забили четыре гола, и это мой первый матч здесь, в котором мы не пропустили. Я был разочарован результатами встреч с «Вулверхэмптоном» и «КПР», но мы высоко держим голову и продолжаем работать.
В этом матче нам было проще действовать на контратаках. Мы использовали свободные зоны, которые оставлял «Болтон», и это принесло нам успех.
Пауза, связанная с матчами национальных сборных, сейчас очень кстати для нас. Мы упорно трудимся на трансферном рынке, наши футболисты получат время для того, чтобы адаптироваться к нашим схемам. Для некоторых наступает перерыв, но для меня и клуба это рабочий период», — цитирует специалиста издание Hull Daily Mail.