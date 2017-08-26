«Алавес» — «Барселона»: Андре Гомеш пропустит матч из-за гастроэнтерита

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш исключён из списка игроков, которые могут сыграть в матче 2-го тура испанской Примеры с «Алавесом».
Как сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба, 24-летний португалец пропустит матч из-за гастроэнтерита.
Вместо Андре Гомеша в заявку сине-гранатовых включён французский защитник Лука Динь.
Матч «Алавес» — «Барселона» состоится сегодня, 26 августа, на стадионе «Мендисорроса» (Витория), начало — в 19:15 мск.
В стартовом туре Примеры «Барселона» обыграла «Бетис» (2:0), а «Алавес» уступил «Леганесу» (0:1).
Иньеста и Паулиньо включены в заявку «Барселоны» на матч с «Алавесом»