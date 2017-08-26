Моуринью: Ибрагимович будет выходить в составе «МЮ», если докажет, что он лучший

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что нападающему Златану Ибрагимовичу придётся доказать, что он лучший на своей позиции, чтобы снова регулярно получать игровую практику в команде. 35-летний шведский форвард, который на этой неделе подписал с клубом новый однолетний контракт, сейчас восстанавливается от травмы.
«Златан знает меня, и он знает, что я выпускаю на поле тех игроков, которых считаю лучшими для команды. Я всегда так делал. Так что если он докажет, что лучший, тогда будет играть. Если другой игрок не даст ему шанса доказать этого… Такова жизнь. Всегда пытаюсь быть честным со своими игроками и командой. Может быть, не всегда поступаю корректно, но я стараюсь.
Команда точно стала лучше по сравнению с прошлым летом. А Ибрагимович стал для нас ещё одним вариантом в нападении. Он стал ещё одним опытным игроком, который может сыграть на позиции девятого или десятого номеров и в паре с другим нападающим. Нам предстоит провести много матчей в этом сезоне. Если добьёмся прогресса в Лиге чемпионов и в одном из кубков, то окажемся в положении, когда не сможем обходиться одними Лукаку и Рашфордом, особенно если я буду использовать их вместе. В таком случае, в январе мне мог бы понадобиться ещё один нападающий. Тогда пришлось бы постучаться в дверь кабинета Эда Вудворда, чтобы попросить у него ещё одного форварда на вторую половину сезона. Теперь же мне не нужно стучать в дверь кабинета Вудворда. У меня снова появился один из лучших в мире нападающих», — цитирует Моуринью Sky Sports.