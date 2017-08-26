«Вердер» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

Сегодня, 26 августа, в Бремене на стадионе «Везерштадион» состоится матч 2-го тура немецкой Бундеслиги между «Вердером» и «Баварией».
Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вердер» — «Бавария».
Ранее команды встречались 58 раз. 16 матчей завершились победой «Вердера», 10 раз команды сыграли вничью, и 31 раз сильнее оказались футболисты «Баварии».
Последняя официальная встреча между этими командами состоялась 28 января и завершилась гостевой победой «Баварии» со счётом 1:2.
В стартовом туре Бундеслиги «Вердер» уступил «Хоффенхайму» (0:1), а «Бавария» обыграла «Байер» (3:1).