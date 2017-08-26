Компани: это безумие, сказал Менди и Бернарду Силве — «Добро пожаловать в АПЛ»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче третьего тура АПЛ. На 97-й минуте полузащитник «горожан» Рахим Стерлинг забил победный гол в ворота хозяев и получил вторую жёлтую карточку за слишком бурное празднование с болельщиками.
«Это безумие. Первое, что я сказал Бенжамену Менди и Бернарду Силве после матча, — „Добро пожаловать в Премьер-лигу“.
Думаю, мы провели хорошую игру. Мы не реализовали свои моменты, но у нас есть быстрые, большие и сильные игроки, которые в любой момент могут решить исход эпизода. Мы заслужили победу, но соперник сделал её трудной для нас.
«Манчестер Сити» показал силу характера и справился с физическим испытанием. Мы выиграли 95% единоборств, это хороший знак.
Удаление Стерлинга? Не уверен, бежал он к толпе или она к нему. Такие эмоции сложно контролировать", — цитирует Компани BBC Sport.