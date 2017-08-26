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Аршавин: думаю, уже сейчас можно сказать, что «Зенит» будет чемпионом

26 августа 2017, суббота. 18:59 Футбол

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин выразил мнение, что российский чемпионат в нынешнем сезоне выиграет его бывшая команда «Зенит».

«В этом году видел почти все матчи «Зенита». На мой взгляд, «Зенит» играет очень хорошо. Свежая команда. Думаю, уже сейчас можно сказать, что «Зенит» будет чемпионом», — сказал Аршавин в интервью телеканалу «Катунь 24».

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая «Локомотив» на три очка. В прошлом сезоне РФПЛ «Зенит» занял третье место, а чемпионом стал «Спартак».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Андрей Аршавин
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
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