Божович: в первом тайме тульский «Арсенал» играл так же, как «Амкар»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение в домашнем матче 8-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1).
«Первый тайм начали без настроя, выглядели плохо, играли так же, как „Амкар“, — длинными передачами вперёд с борьбой в воздухе. Но у „Амкара“ более высокие игроки. Второй тайм начали чуть быстрее, имели хорошие моменты, должны были забивать, но не забили, поэтому и проиграли. Сами знаете, что мы создавали очень много моментов. Просто неудача», — констатировал тренер.
Проигрыш „Амкару“ не был следствием недостаточного настроя. Мы разговаривали, смотрели игру „Амкара“ с „Краснодаром“, которую он должен был выигрывать. Они играют, обороняются, ждут момента. В матче с нами они дождались этого момента, и потом трудно было раскатать такую оборону. Проблема в том, что у нас нет такого опорного полузащитника, который выдержал бы нагрузку: если мы ставим второго нападающего, то меньше людей становится в полузащите», — цитирует Божовича «Тульский футбол».