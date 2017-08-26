Маротта: Джану нравится «Ювентус», но пока мы можем лишь восхищаться им издалека

Генеральный менеджер «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан по окончании контракта с мерсисайдцами следующим летом станет игроком туринцев.
«Ливерпуль» крепко держится за Эмре. Его контракт истекает в июне. По правилам ФИФА, мы сможем договориться с ним начиная с января, но никак не раньше.
Не буду скрывать, ему нравится идея играть за «Ювентус», но в настоящее время он игрок «Ливерпуля», поэтому мы можем только одно — восхищаться им на расстоянии", — сказал Маротта в интервью Mediaset Premium.
В Италии утверждают, что Джан пообещал перейти в «Ювентус» бесплатно через год