«Рубин» — «Тосно» — 1:0. Видеообзор матча 8-го тура РФПЛ

«Рубин» выиграл у «Тосно» в матче 8-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В середине первого тайма Мориц Бауэр сделал длинный заброс к штрафной, мяч отскочил к Гёкденизу Караденизу, который выполнил передачу вразрез. Максим Канунников выскочил один на один и пробил мимо вратаря.
«Рубин» (14 очков) делит с «Ростовом» третье место в турнирной таблице РФПЛ, но у жёлто-синих матч в запасе. «Тосно» (7) — 12-й.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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