Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Герты» благодаря голам Обамейянга и Шахина

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Герты» в матче второго тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 15-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг вывел дортмундскую «Боруссию» вперёд, голевую передачу на свой счёт записал Нури Шахин. На исходе часа игры Шахин удвоил преимущество хозяев поля.
Дортмундская «Боруссия» набрала шесть очков в двух матчах и делит лидерство в турнирной таблице с «Баварией» и «Гамбургом». «Герта» имеет в активе три балла.