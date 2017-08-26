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Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Герты» благодаря голам Обамейянга и Шахина

26 августа 2017, суббота. 21:21 Футбол

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Герты» в матче второго тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 15-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг вывел дортмундскую «Боруссию» вперёд, голевую передачу на свой счёт записал Нури Шахин. На исходе часа игры Шахин удвоил преимущество хозяев поля.

Дортмундская «Боруссия» набрала шесть очков в двух матчах и делит лидерство в турнирной таблице с «Баварией» и «Гамбургом». «Герта» имеет в активе три балла.

Германия - Бундеслига. 2-й тур
26 августа 2017, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
2 : 0
Герта
Берлин
1:0 – Обамейянг – 15, 2:0 – Шахин – 57
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Герта Нури Шахин Пьер-Эмерик Обамейянг
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
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