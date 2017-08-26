Дибала: пока 10-й номер приносит мне удачу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Дженоа» в матче второго тура Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:4. Дибала, сменивший игровой номер в межсезонье, оформил хет-трик.
«Я очень счастлив, поскольку мы знали, что это будет сложная игра. Мы начали немного вяло и быстро пропустили два мяча, но сумели вернуться в игру.
Лично я очень доволен своей игрой в этом сезоне. Я знал, что играть за «Ювентус» под 10-м номером будет непростой задачей, но пока он приносит мне удачу», — сказал игрок в эфире Mediaset Premium.
Хет-трик Дибалы помог «Ювентусу» одержать волевую победу над «Дженоа»