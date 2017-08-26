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Сёмин: И. Денисов доказывает, что достоин капитанской повязки в «Локомотиве»

26 августа 2017, суббота. 22:26 Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Уралом» в матче восьмого тура РФПЛ и отметил, что полузащитник Игорь Денисов достоин капитанской повязки. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Хорошо, что есть победа и большие перерывы. Игроки, вызванные в сборную, уедут в хорошем настроении. Матч был интересный — обе команды были играющие. Победить было непросто, но моментов у нас было больше, в атакующих действиях наши игроки проявили себя хорошо. Концовку мы отдать не просили. Ее забрал „Урал“. Последние семь минут они оказывали довольно сильное давление.

Сейчас будет три дня отдыха, дальше поедем на недельный сбор в Австрию. Там у нас будет одна игра, мы уже всё спланировали.

Денисов своими действиями на поле доказывает, что достоин носить капитанскую повязку. Через несколько месяцев мы обязательно посоветуемся с командой, кто будет капитаном, когда вернётся Чорлука", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Урал Ведран Чорлука Игорь Денисов Юрий Сёмин
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