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Гаджиев — о ритуале: сотрудники «Амкара» поводили по полю барана и зарезали

26 августа 2017, суббота. 23:09 Футбол

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о ритуале, совершённом перед выездным матчем 8-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Я сейчас Юру Сёмина немножко «сплавлю»… Он любит барана выводить… На самом деле, в данной ситуации это не от него пошло. Игнатьев, у нас с ним дружеские отношения, со мной разговаривал: надо, говорит, барана поводить по полю и зарезать.

А потом, на следующий день, уже генеральному позвонил президент и сказал именно это. Шилов Геннадий Михайлович вместе со своим другом, членом совета директоров, позвонили генеральному директору. Говорят: столько не везёт, уже пора барана зарезать… Вот такой ритуал был. Поводили барана по полю. Зарезали не на поле, конечно.

Проводить такой ритуал теперь перед каждым матчем? Нет. На самом деле, это ещё хорошо с какой точки зрения. Рядом с командой работают много простых сотрудников. Кто-то в бухгалтерии, кто-то на кухне, кто-то убирает. Ну и этим бараном мы всех накормили», — цитирует Гаджиева «Спорт день за днём».

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Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
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Амкар Арсенал Тула Борис Игнатьев Гаджи Гаджиев Юрий Сёмин
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