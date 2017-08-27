Фарфан: в «Локомотиве» все друг за друга бьются и помогают при потере мяча

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан, ставший автором гола в ворота «Урала» (2:1) в матче восьмого тура РФПЛ, подчеркнул важность командной игры москвичей и отметил, что готов выступать на любой позиции на поле.
«Я работаю на команду. Полузащитники всегда должны ждать своего шанса. Если получается – забиваем, если нет – помогаем друг другу. Когда забивают партнёры, это также приятно. Думал ли я, что придется осваивать новые позиции? Для меня проблем нет, я буду выходить на любой позиции и максимально отдаваться игре.
Конечно, уверенность в себе растёт. У нас ровная игра во всех линиях, все друг за друга бьются. Помогаем друг другу при потере мяча – болельщики это видят. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», — приводит послематчевый комментарий хавбека клубная пресс-служба.