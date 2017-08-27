Икарди: победа над «Ромой» — на самом деле хороший знак для «Интера»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди, оформивший дубль в ворота «Ромы» (3:1) и ставший героем центрального матча второго тура Серии А, прокомментировал успех своей команды, отметив, что эта победа может стать хорошим импульсом для успешного сезона.
«Мы замечательно провели второй тайм. Мы вышли сражаться, и можно увидеть разницу в нашей игре на поле. Сейчас только начало нового сезона под руководством нового тренера. Мы привыкаем к этой динамике и можем допускать ошибки. Мы хорошо играли на половине поля соперника.
Эта победа — на самом деле хороший знак, и нам нужно хорошо подготовиться к следующей игре. Теперь у меня будет возможность сыграть за сборную Аргентину, и я наслаждаюсь этим», — приводит комментарий форварда Mediaset Premium.
«Интер» одержал волевую победу над «Ромой» благодаря дублю Икарди