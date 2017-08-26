«Интер» одержал волевую победу над «Ромой» благодаря дублю Икарди

«Интер» на выезде победил «Рому» в матче второго тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:3.
На 15-й минуте Раджа Найнгголан сделал резкий заброс в сторону Эдина Джеко, который выскочил из-за спин защитников, обработал мяч и вонзил его в ближнюю девятку ворот Самира Хандановича. В середине второй половины игры «Интер» отыгрался — Антонио Кандрева через центр сделал передачу на Мауро Икарди, которого защитники «Ромы» не успели прикрыть вблизи своей штрафной. Аргентинец резко развернулся и пробил в правый нижний угол.
Спустя 10 минут Икарди оформил дубль — Мауро после передачи Ивана Перишича из-под Федерико Фасио расстрелял ворота Алисона Бекера. Ещё через 10 минут Жоау Мариу обокрал Найнгголана в середине поля и разогнал контратаку пасом налево на Перишича, который затем прострелил во вратарскую, где расторопнее всех был Матиас Весино.