Салихамиджич: Левандовски доказал, что он лучший игрок Бундеслиги

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился впечатлениями от победы над «Вердером» (2:0) во втором туре чемпионата Германии. Дубль в составе мюнхенцев оформил Роберт Левандовски.
«Мы показали действительно хорошую игру. Мы оставались терпеливы, имели много моментов, хотя зачастую не хватало последнего паса. В итоге мы забили голы и спокойно довели встречу до победного конца.
Мы были суперкомпактны, не позволяли сопернику создавать голевые моменты. Роберт Левандовски доказал, что он лучший в Бундеслиге и один из лучших в мире. Роберт — сенсационный игрок», — цитирует Салихамиджича сайт «Баварии».
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