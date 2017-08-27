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Спаллетти: фанаты «Ромы» считают, что Тотти завершил карьеру из-за меня

27 августа 2017, воскресенье. 10:26 Футбол

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после победы над «Ромой» (3:1) во втором туре Серии А поделился мнением о том, почему некоторые фанаты римской команды освистывали его.

«Болельщики освистывали меня, потому что считают, что Тотти завершил карьеру из-за меня. Но ведь меня больше нет в «Роме», а он мог бы продолжать играть. Меня освистывали поклонники Тотти, а от фанатов «Ромы» я получил массу положительных посланий», — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

Спаллетти, который был главным тренером «Ромы» на протяжении двух периодов карьеры, ушёл из римской команды по окончании прошлого сезона. Тогда же завершил карьеру легендарный форвард «волков» Франческо Тотти.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Интер Рома Лучано Спаллетти Франческо Тотти Болельщики — Футбол
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