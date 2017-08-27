Аллегри: я очень доволен Дибалой, для него это важный сезон

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от победы над «Дженоа» в матче второго тура Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:4.
«Мы плохо начали матч, но главным было выиграть, чтобы уйти на перерыв с максимальным количеством очков. После паузы на матчи сборных нам нужно будет сосредоточиться, потому что в сентябре сезон начнётся всерьёз.
Я очень доволен Пауло Дибалой, который забил три мяча, но он может играть ещё лучше. Для него это важный сезон», — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.
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