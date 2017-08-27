Мостовой: вратарь СКА был, наверное, даже больше, чем половина команды

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью красно-белых со «СКА-Хабаровск» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.
«Я предполагал, что «Спартаку» не будет легко. Трудный перелёт, непонятно, в каком состоянии туда прилетаешь, ясно, что будешь испытывать трудности. К тому же «Спартак» сейчас находится в непонятном для многих состоянии, в первую очередь, для самих себя. Неприятный счёт. Но здесь огромная заслуга вратаря хабаровчан. В хоккее говорят, что вратарь – это полкоманды, а здесь роль вратаря, наверное, была даже больше.
«Хабаровск» создал буквально пару моментов, в отличие от красно-белых, у которых моментов хватало. Я не могу сказать, что «Спартак» проиграл, потому что и играли хорошо, и моментов много, опять же повторюсь, вратарь сыграл шикарно. Для «Спартака» это обидная потеря очков.
Опять же, возвращаюсь к тому, что я говорил раньше: «У нас есть свои хорошие игроки». Довбня засветился, да, но он же и раньше был в СКА. Конечно, он может пропустить в следующем и два, и три мяча, но мы увидели, что может показывать высокий уровень. Сейчас Довбня сыграл отлично, в «Зените» Лунёв, у нас много хороших ребят, которым нужно помочь реализовать себя. Разве может в такой огромной стране не быть хороших футболистов? Просто их надо найти и раскрыть, а это могут сделать немногие», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.