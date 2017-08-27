Мельгарехо близок к переходу из «Спартака» в «Леганес»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в Испании. «Леганес» близок к оформлению перехода 27-летнего футболиста, утверждает Мundodeportivo.
В прошлом сезоне РФПЛ Мельгарехо принял участие в 21 матче (7 — в стартовом составе) и забил 2 гола. В текущем розыгрыше РФПЛ парагваец появился на поле в шести матчах (один — с первых минут) и отметился двумя результативными передачами.
В прошлом сезоне испанской Примеры «Леганес» занял 17-е место в таблице, набрав 35 очков в 38 матчах.