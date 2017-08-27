«Сьон» с Митрюшкиным в составе сыграл вничью с «Базелем»

В матче 6-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон» принимал на своём поле «Базель». Встреча проходила на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 1:1.
На 7-й минуте «Базель» вышел вперёд после точного удара голландского форварда Рикки ван Волфсвинкеля. На 19-й минуте форвард не смог реализовать пенальти. Хозяева отыгрались на 47-й минуте благодаря голу нападающего Матеуса. В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч.
«Базель» (11 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Сьон» (8) — на седьмой строчке.
Напомним, что «Базель» по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов попал в один квартет с московским ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» и «Бенфикой».