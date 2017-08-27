Клопп: не думаю, что «Арсенал» смог сделать в матче с «Ливерпулем» то, что хотел

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» в матче третьего тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:0.
«После игр в середине недели всегда есть чувство, будто поднимаешься в гору. Мы играли интенсивно и хотели показать отличную физическую готовность. Всё получилось. Мы были очень хорошо организованы.
Нельзя давать «Арсеналу» пространство и время. Не думаю, что они смогли сделать то, что хотели, и в этом огромная заслуга игроков «Ливерпуля», которые отдали очень много сил», — сказал Клопп в эфире BBC Sport.
«Ливерпуль» забил четыре гола «Арсеналу» на «Энфилде»