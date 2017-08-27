Венгер – о проигрыше «Ливерпулю»: игра разочаровала, это была катастрофа

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (0:4) в матче 3-го тура чемпионата Англии.
«Результат матча – следствие игры. Мы играли недостаточно хорошо. Соперник значительно превосходил нас. К тому же мы им в этом помогали, допуская ненужные ошибки.
Это психологически трудное поражение. Игра «Арсенала» очень разочаровала, это была катастрофа. Однако после такого матча было бы неправильно быть слишком эмоциональным. Нужно проанализировать причины поражения, но сейчас игроки отправятся на перерыв для матчей сборных.
Не так давно мы хорошо выглядели в самых важных матчах. Вот почему сегодняшнее поражение особенно разочаровывает», — цитирует Венгера BBC Sport.