Гончаренко: все, кроме судей, увидели, что мяч целиком ушёл за пределы поля

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вновь выразил недовольство судейством по итогам домашнего матча 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).
«Безусловно, неприятно терпеть третье домашнее поражение на старте сезона. Но, как я говорил на пресс-конференции, не боясь возможной дисквалификации: мне непонятно такое судейство! Мы боремся на два фронта, зарабатываем очки для России в таблицу коэффициентов и играем в тяжёлом графике по два матча в неделю, а тут в очередной раз допускаются очевидные судейские ошибки не в нашу пользу. Приезжает команда, которая сбрасывает бутсы, её игроки лежат на газоне, затягивают время при вводе мяча от ворот и исполнении стандартов, а судья на это не реагирует. И это уже не первый случай в нынешнем сезоне — похожая ситуация была в игре с «Рубином».
Плюс к этому был явно неправильно засчитанный гол. Все, кроме судей, увидели, что мяч целиком ушёл за пределы поля. Сегодня ошибся Вилков, в матче с «Локомотивом» результативную ошибку допустил Карасёв, когда он не увидел толчок в спину Васина в ситуации со вторым голом в наши ворота. При этом против других команд такие ошибки не совершаются. Мало того, они позволяют себе резкие высказывания в адрес игроков — к примеру в Екатеринбурге боковой судья орал Вернблуму, чтобы Понтус закрыл свой рот. Это неслыханно! Должно же быть хоть какое-то уважение! После гола мы пытались сделать всё, чтобы вырвать победу, атаковали против команды, которая вдевятером оборонялась, но тяжело бороться, когда судьи вытирают о тебя ноги», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.