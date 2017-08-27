Ерохин: ностальгии в матче с «Ростовом» не испытывал, было желание победить

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничью с «Ростовом» 0:0 в матче 8-го тура РФПЛ.
«Тяжёлый матч для нас выдался, соперник много оборонялся. Тяжело было вскрывать плотную оборону, моменты были, но не реализовали их. Конечно, отличия есть в «Ростове» Бердыева и Кучука, команда другая, много новых футболистов, другая схема игры.
Как мне игралось против «Ростова»? Ностальгии не было, было только желание победить. Думаю, за два дня после Лиги Европы мы восстановились, но соперник был серьёзный», – передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Ерохин выступал в составе «Ростова» с 2016 по 2017 год, а нынешним летом перешёл в «Зенит» на правах свободного агента.
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