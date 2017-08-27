Манчини: мне кажется, что Кокорин лучший нападающий чемпионата России

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на пресс-конференции после домашнего матча 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» назвал Александра Кокорина лучшим нападающим российского чемпионата, а также поделился мнением о прошедшей игре, завершившейся нулевой ничьей.
«Кокорин — очень хороший игрок, у него фантастические качества. Он забивает в этом сезоне очень много, как вы видите. Исходя из того, что я видел в «Зените» и в других командах, мне кажется, что он лучший нападающий чемпионата России. Мне кажется, он может играть ещё лучше. Потенциал у него очень большой.
Мы не смогли выиграть, потому что не забили, — это очевидно. Почему не забили — есть несколько причин: чувствовали усталость после матча в четверг с дополнительным временем, потому что «Ростов» — команда очень оборонительного плана, которая защищалась вдесятером почти весь матч и не давала нам практически ничего создать впереди. Играть против таких команд очень сложно. Не хватило моментов и реализации, чтобы забить победный мяч.
Что касается Шатова, то команда сыграла фантастический матч с дополнительным временем в четверг. Он сыграл много и очень хорошо. Сегодня был не очень свежим, поэтому я решил не выпускать его с первых минут. Нобоа? Он сыграл хороший матч. Хорошо себя проявил. Но я считаю, что ему есть куда расти", — приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».