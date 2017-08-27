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«Монако» разгромил «Марсель», отправив в ворота шесть мячей

27 августа 2017, воскресенье. 23:51 Футбол

В матче четвёртого тура чемпионата Франции «Монако» принимал на своём поле «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе хозяев дубль оформил Радамель Фалькао, а ещё по голу на свой счёт записали Камил Глик, Адама Дьякаби, Джибриль Сидибе и Фабиньо. За «Марсель» единственный гол забил Реми Кабелла.

Эта победа позволила «Монако» набрать 12 очков и сравняться с «ПСЖ». Теперь в турнирной таблице чемпионата Франции два лидера. «Марсель» (7 очков) находится на шестой строчке.

Отметим, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, который, по данным французских СМИ, близок к переходу в «ПСЖ», остался в запасе своей команды и на поле так и не появился.

Франция - Лига 1. 4-й тур
27 августа 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Монако
Монако
6 : 1
Марсель
Марсель
1:0 – Глик – 2, 2:0 – Фалькао – 20 (пен), 3:0 – Фалькао – 34, 4:0 – Дьякаби – 45, 5:0 – Сидибе – 68, 5:1 – Кабелла – 75, 6:1 – Фабиньо – 79 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Марсель ПСЖ ФК Монако Килиан Мбаппе
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