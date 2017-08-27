«Монако» разгромил «Марсель», отправив в ворота шесть мячей

В матче четвёртого тура чемпионата Франции «Монако» принимал на своём поле «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
В составе хозяев дубль оформил Радамель Фалькао, а ещё по голу на свой счёт записали Камил Глик, Адама Дьякаби, Джибриль Сидибе и Фабиньо. За «Марсель» единственный гол забил Реми Кабелла.
Эта победа позволила «Монако» набрать 12 очков и сравняться с «ПСЖ». Теперь в турнирной таблице чемпионата Франции два лидера. «Марсель» (7 очков) находится на шестой строчке.
Отметим, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, который, по данным французских СМИ, близок к переходу в «ПСЖ», остался в запасе своей команды и на поле так и не появился.