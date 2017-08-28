Жардим: Мбаппе – звезда, но в прошлом году «Монако» часто побеждал и без него

Главный тренер «Монако» Леонардо Жардим прокомментировал оставить на скамейке запасных в матче с «Марселем» нападающего Килиана Мбаппе, который по слухам близок к переходу в ПСЖ.
«Самое главное в «Монако» — это команда. Один игрок не может быть важнее команды. Килиан – звезда и футболист мирового уровня, но в прошлом году на протяжении шести месяцев мы часто играли без него и выигрывали. Трансфер Мбаппе? Я не хочу ничего комментировать. Это не моя обязанность говорить об этом. Моя задача – работать на поле. Пока Килиан – игрок «Монако», вот почему он сидел на скамейке запасных. Но после того, как счёт стал 4:0 в нашу пользу, у меня не было нужды его выпускать», — приводит слова Жардима Le Figaro.
«Монако» обыграл «Марсель» со счётом 6:1, а Мбаппе так и остался в запасе.