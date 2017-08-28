Маттеус раскритиковал Анчелотти из-за Мюллера

Бывший футболист миланского «Интера» и «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти. Поводом для критики стал нападающий немецкого гранда Томас Мюллер. Маттеус считает, что итальянский специалист слишком ограничивает футболиста в его действиях на поле, а также не очень верит в его игровые качества.
«Мюллеру приходится в «Баварии» нелегко, однако у него есть твёрдое место в сборной Германии. В важных матчах «Баварии» он не был использован в должной мере. Мюллеру нужен тренер, который хочет видеть его в основном составе. Вот тогда Томас не разочарует. Мюллер – не десятый, не седьмой и не девятый номер. Он объединяет в себе качества игроков этих позиций. А Анчелотти придерживается позиционной игры очень строго», — цитирует Маттеуса Kicker.
Мюллер после победы над «Вердером» (2:0) в матче второго тура Бундеслиги остался недоволен тем, что ему не нашлось места в стартовом составе мюнхенцев.