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Мюллер: кажется, мои игровые качества не востребованы тренером на 100 %

27 августа 2017, воскресенье. 07:43 Футбол

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Вердером» (2:0) в матче второго тура Бундеслиги остался недоволен тем, что ему не нашлось места в стартовом составе мюнхенцев. 27-летний немец вышел на замену на 73-й минуте, а спустя пару минут отдал голевую передачу на Роберта Левандовского.

«Не знаю, какие качества хочет видеть тренер, но мои, кажется, востребованы не на 100 %», — цитирует Мюллера ARD.

«Мы планировали построить игру с упором на фланги для того, чтобы больше владеть мячом в середине. Именно поэтому Томас не вышел в стартовом составе. Но он удачно вошёл в игру во втором тайме. Это исключительно техническое решение», — объяснил свой выбор главный тренер баварцев Карло Анчелотти.

«Бавария» выиграла у «Вердера» благодаря дублю Левандовского за три минуты
Источник: ARD Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Вердер Карло Анчелотти Томас Мюллер
Новости. Футбол
27 августа 2017, воскресенье
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