«Бавария» намерена отдать Саншеша в аренду

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти продолжает верить в то, что полузащитник команды Ренату Саншеш в будущем будет ей полезен, сообщает Sport Bild.
Сам футболист сборной Португалии хочет покинуть немецкий гранд вследствие недостаточной игровой практики. Игрок даже сам попросил итальянского специалиста не включать его в заявку на матч второго тура чемпионата Германии с бременским «Вердером» (2:0).
Тем не менее тренерский штаб мюнхенцев не хотел бы отпускать Саншеша в другой клуб. В «Баварии» рассматривается возможность лишь аренды Саншеша в один из ведущих клубов Европы. Речь, в частности, о таких командах, как «Ливерпуль», «Челси», «Интер», «Ювентус» и «Милан».
Саншеш попросил Анчелотти не включать его в заявку на матч с «Вердером»