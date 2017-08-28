Сери: должен ясно сказать, что мне было бы не страшно перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери отметил, что очень польщён недавней похвалой бывшего хавбека «Барселоны» Хави Эрнандеса в его адрес. Каталонский клуб был заинтересован в услугах Сери, защищавшего ранее цвета «Пасуш де Феррейра», однако затем отказался от своих планов.
«Когда я прочитал слова Хави обо мне, меня переполняли эмоции. Должен поблагодарить его за это. Очень доволен тем, как складывались мои дела в последнее время. Я стал лучшим игроком Африки 2017 года, а с «Ниццей» мы в течение всего сезона боремся за титул чемпиона страны. Изначально меня не очень ценили в Португалии и во Франции, но в конце мне всегда сопутствовал успех. Я должен ясно сказать, что мне было бы не страшно перейти в «Барселону». Я с детства болею за этот клуб и знаю о его категории», — цитирует Сери Mundo Deportivo.