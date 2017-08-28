29 августа британские власти решат, выдавать ли Орье рабочую визу

Защитник «ПСЖ» Серж Орье, который находится в шаге от перехода в «Тоттенхэм Хотспур», пока не может вылететь в Лондон, чтобы завершить трансфер. Футболисту запрещено пересекать английскую границу. Причиной послужило нападение на полицейского в Париже в 2016 году.
По информации L’Equipe, представители 24-летнего футболиста подали документы на получение рабочей визы, а ответ должны получить 29 августа.
Серж Орье уже прошёл медицинское обследование и согласовал с «Тоттенхэм Хотспур» пятилетний контракт. Сумма сделки составит около € 25 млн.
«Тоттенхэм» близок к заключению сделки с «ПСЖ» по Орье в размере € 25 млн