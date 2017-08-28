«Порту» отказался продавать Браими в «Спартак» за € 25 млн

Нападающий «Порту» Ясин Браими может остаться в своём нынешнем клубе. A Bola пишет, что в услугах алжирского футболиста заинтересован «Спартак». Красно-белые предложили за 27-летнего форварда € 25 млн, а за счёт бонусов сумма могла возрасти до € 30 млн, однако в «Порту» ответили отказом.
Ясин Браими в нынешнем сезоне принял участие в трёх матчах чемпионата Португалии и забил 1 гол. Контракт нападающего с «Порту» действует до лета 2019 года. В Португалии Браими играет с 2014 года, куда за € 6,5 млн перешёл из «Гранады».
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