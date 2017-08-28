Довбня, Смолов и Алексей Миранчук претендуют на звание MVP 8-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 8-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Александр Довбня («СКА-Хабаровск»), Фёдор Смолов («Краснодар») и Алексей Миранчук («Локомотив»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 8-го тура РФПЛ также претендуют: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Тимофей Калачёв («Ростов»), Миха Мевля («Ростов»), Сергей Песьяков («Ростов»), Артур Нигматуллин («Амкар»), Родолфо («Ахмат»).
Возвращение Смолова, 106 лет ЦСКА — в мгновениях 8-го тура РФПЛ
«Ахмат» тянул время, Вилков ошибался, Смолов вернулся, Довбня был стеной, Гилерме забил сам себе — и другие яркие моменты тура.