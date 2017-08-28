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Довбня, Смолов и Алексей Миранчук претендуют на звание MVP 8-го тура РФПЛ

28 августа 2017, понедельник. 12:51 Футбол

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 8-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Александр Довбня («СКА-Хабаровск»), Фёдор Смолов («Краснодар») и Алексей Миранчук («Локомотив»).

У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 8-го тура РФПЛ также претендуют: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Тимофей Калачёв («Ростов»), Миха Мевля («Ростов»), Сергей Песьяков («Ростов»), Артур Нигматуллин («Амкар»), Родолфо («Ахмат»).

Возвращение Смолова, 106 лет ЦСКА — в мгновениях 8-го тура РФПЛ
«Ахмат» тянул время, Вилков ошибался, Смолов вернулся, Довбня был стеной, Гилерме забил сам себе — и другие яркие моменты тура.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Ахмат ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Ростов Александр Довбня Алексей Миранчук Артур Нигматуллин Данташ Родолфо Игорь Акинфеев Миха Мевля Сергей Песьяков Тимофей Калачёв Фёдор Смолов MVP РФПЛ
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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