Гендиректор «СКА-Хабаровск»: в матче со «Спартаком» Довбня нас просто спас!

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов прокомментировал ничейный результат со «Спартаком» (0:0) в матче 8-го тура РФПЛ.
«Мы играли с действующим чемпионом России. Это команда совершенно другого уровня, там собраны более мастеровитые футболисты. Понятно, что по игре они нас превосходили, это подчеркнул и главный тренер после матча. Но я прекрасно понимаю, что с нашим составом мы можем брать за счёт коллективизма, самоотдачи и организации командных действий. На морально-волевых, как говорится. Это и произошло во вчерашнем матче. У „Спартака“ было много моментов, но реализовать они их не смогли. Фарт, конечно, присутствовал. Фарт в лице нашего вратаря. Получилось, что он нас просто спас в этом матче. Но и про остальных ребят нельзя не сказать — в этом матче бился каждый. Так мы и будем набирать очки: тяжело, с трудом, но вместе, единым коллективом. Пусть у нас и не самая мастеровитая команда, но зато у нас один за всех и все за одного», — рассказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Видеообзор матча доступен на канале «СКА Хабаровск» в YouTube.